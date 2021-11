Striimituru globaalsed liidrid on teadupärast statistikaga kitsid ning avaldavad vaid endale vajalikke andmeid. See, kui palju on ühes või teises riigis tellijaid, üldiselt teada pole – eriti veel sellise väikese riigi puhul nagu Eesti. Ometi on võimalik kaudselt enam-vähem paika panna, kuidas Eesti striimiturg suurte voogedastajate vahel jaguneb.