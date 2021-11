«Tulilindu» vaadatakse netis rohkem kui kinos

«Reaalsuses on kinos ja veebis filmi vaadanute osakaal veelgi rohkem viimaste poole kaldu, sest päris kindlasti on iga digivaatamise taga keskmiselt rohkem kui üks silmapaari,» selgitas Rebane ning lisas, et mitmed viimase aasta-pooleteise jooksul veebis toimunud filmifestivalid arvestavad iga digivaatamise kohta 1,5 vaatajat. «Sellise valemi järgi ületas «Tulilinnu» vaatajaskond ainuüksi veebis 10 tuhande ning koos kinokülastustega 15 tuhande vaataja piiri,» arutles Rebane.

«Muidugi on «Tulilind» tehtud suure ekraani jaoks ja pakub vaatajale võimsama elamuse justnimelt kinos,» rõhutab Rebane, kelle sõnul ei saa siiski mööda vaadata faktist, et pandeemia on muutnud filmihuviliste tarbimisharjumusi. «Täna võime öelda, et otsus muuta film samaaegselt kättesaadavaks nii kinos kui veebiplatvormidel on end õigustanud,» kommenteeris Rebane.