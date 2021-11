KLIPP SAATEST ⟩ Roald Johannson tutvub Eesti jahipidamise eripäradega

Eestis on hinnanguliselt 15 000 jahimeest, mis on Kaitseliidu järel suurim hulk relvahoidjaid Eesti vabariigis. Kaunis kuldne sügis tähendab muuseas ka põdrajahi hooaja algust, millest saatejuht Roald Johannson ka osa võtab.

Vätse külas on jahihooaja avapäeval kokku tulnud kuuskümmend jahimeest -ja naist. «Mehed, kes kui vangis elan'd, pole ammu metsas käin'd,» parafraseerib jahikorraldaja Endrik Raun tuntud lastelaulu, kirjeldamaks avajahti kui oodatuimat päeva jahimeeste sügises. «Seltskonnamelu on suur osa jahist, miks siia üldse tullakse,» ütleb kogenud kütt Ats, kellel on vanust turjal juba 80 aastat.