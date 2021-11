DEBÜÜT ⟩ Vaata, kuidas sai Veronika Uibo hakkama «Terevisiooni» uudistega

«Olin pabinas küll, aga loodan, et seda väga palju paista ei olnud,» ütles uus uudisteankur Veronika Uibo ERRi portaalile Menu. Hommiku-uudiste tegemine oli tema sõnul nii tempokas, et muretsemiseks palju aega ei jäänudki. «Õnneks on eetrikogemust omajagu all, nii et kogu tähelepanu läks uudiste sisule ja ülesehitusele,» rääkis ta ja lisas, et nüüd, kui kogemus käes, tuleb aina sisukamalt ja paremini edasi minna.