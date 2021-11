MIS JUHTUS? ⟩ «Harry Potteri» 18-aastaselt mõrvatud näitlejast valmis dokk

Film kannab pealkirja «(K)nox: The Rob Knox Story» ning ehkki uudis doki kohta ületas seoses levitaja leidmisega uudiskünnise täna Variety veegudel , siis on see linastunud festivalidel juba enam kui aasta aega. Millal film laiema avalikkuse ette ja digilevisse jõuab, pole veel avaldatud.

Selgub, et traagiliselt siit ilmast lahkunud noore näitleja endagi auks peetakse alates tema hukkumisest Londonis igal aastal temanimelist filmifestivali, innustamaks noori filmitegijaid. Ka doki tegemise ajendiks on Knoxi vanemate kinnitusel just suurem eesmärk: juhtida tähelepanu noorukite riskikäitumisele, eriti just tänaseni lokkavale külmrelvavägivallale Suurbritannias. BBC andmetel suri ajavahemikus 2009 kuni 2020 noa läbi riigis 2400 inimest. «See on pandeemia, nagu Covid,» leiab Knoxi isa.