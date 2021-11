SAATELÕIK ⟩ «Südamesoov» täitis tudengite südamed võitnud raamatukoguhoidja soovi

Maio on raamatukoguhoidja, kes on viimased kaks aastakümmet töötanud ennastunustava pühendumusega tudengite heaks. Maiole endalegi armsaks saanud lugejateks on olnud paljud tänased Eesti tippajakirjanikud ja kommunikatsiooniinimesed, näiteks Eesti Päevalehe tegevtoimetaja Mihkel Tamm, ERRi Euroopa korrespondent Joosep Värk, Kanal 2 saatejuht Eeva Esse, Reformierakonna kommunikatsioonijuht Kajar Kase, Telia Eesti PR projektijuht Karl Gustav Adamsoo ja Kuku raadio peatoimetaja Madis Kimmel. Kõigil neil on raamatukoguhoidjast oma tudengipõlvest sooje mälestusi, mis näitavad hästi, kui hinge võib minna inimene, kes teeb oma tööd sellise hoole ja armastusega.

«Südamesoov»: Maio nimeline pink Tartus kergendab jalavaeva FOTO: Kanal 2

Maio on juba peaaegu 30 aastat põdenud hulgiskleroosi (sclerosis multiplex). See kesknärvisüsteemis tegutsev haigus muudab tema igapäevast liikumist järk-järgult keerulisemaks. Naise jaoks, kes on alati armastanud jalgsi käia, tähendab see, et kõik sihtkohad jäävad järjest enam liiga kaugeks – enne väsivad jalad ja tuleb leida koht puhkamiseks. Südikas naine kõnnib sellegipoolest iga päev tööle ja koju, kuid aasta-aastalt muutub teekonna läbimine väsitavamaks. Oma koduteed peab ta seejuures üpris jalutajasõbralikuks, sest pinke jagub. Kuid ta teab, et mujal üle linna see nii ei ole.

Juba mitu aastat on Maio kutsunud sotsiaalmeedias üles oma sõpru andma oma panuse Tartu kaasava eelarve hääletuses ja hääletama idee poolt lisada linnaruumi pinke. Nende olemasolu tähendaks nii naisele endale kui ka paljudele teistele liikumisraskustega inimestele võimalust ja põhjust tulla kodust välja ning kindlust, et igal teekonnal on võimalus puhata.

Maiole meeldib oma headele lugejatele kaasa elada ja abi pakkuda ka pärast ülikooli lõpetamist ning paljud on jäänud temaga hiljemgi Facebookis sõpradeks. «Südamesoov» sai väga kiiresti aru, et neid, kes Maio soovi täita tahaks, on väga palju. Maiole oli vaja vähemalt ühte nimelist pinki paika, kus ta ise tunneb, et see on hädavajalik.

Tartu linnavalitsuses on Maio nimi hästi tuttav, sest lisaks oma missioonile lugejate jaoks olemas olla, on ta ka väga tähelepanelik linnakodanik, kes annab alati teada, kui midagi linnaruumis valesti on. Oli selge, et Maio pink peab Karlova sadamasse saama ja Tartu linn saab selle soovi täita.