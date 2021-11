INTERVJUU ⟩ Reimo Sagor keeldus Rootsi sarjas kaskadööridest: tegin kõik oma võitlusstseenid ise

Rootslaste James Bond

Sari põhineb Rootsis menukal spioonilugude sarjal, mille peategelaseks Stockholmis resideeruv rahvusvaheline luureagent Carl Hamilton. Kirjanik Jan Guillou loodud tegelast, kes seikles raamatukaante vahel esmakordselt juba 1986. aastal, on arusaadavatel põhjustel nimetatud rootslaste James Bondiks, ent Hamiltoni-lood keskenduvad glamuuri asemel tugevalt ka poliitikale ja ajakirjandusele. Sarja värskeim, järjekorras 12. romaan ilmus 2008. aastal. Raamatutest on tehtud mitmeid ekraniseeringuid, millest esimestes (1989–1992), kehastas Hamiltoni ei keegi muu kui Stellan Skarsgård.

«Agent Hamiltoni» tegevus ei ole romaaniga üks-ühele, vaid selle tegevus on toodud tänapäeva, mil terendab juba uus külm sõda: Stockholm langeb küberrünnakute alla ning ameeriklaste mereväes väljaõppe saanud Carl Hamilton (Norra näitleja Jakob Oftebro) leiab end eluohtlikult missioonilt nähtamatu vaenlase vastu, kelle jäljed viivad nii Vene, Rootsi kui ka USA luurejõududeni. Nii CIA kui ka Rootsi luure palkavad Hamiltoni asja uurima ning nii saab mehest topeltagent. Hamiltoni põhiliseks vaenlaseks on sarjas Vene luurejuht Joseph Tarabasov (Rein Oja), kes tema valikud õige kibedaks ja eluohtlikuks teeb.

Vaata stseeni sarjast, kus Tarabasov saabub süngesse mõrvapaika:

Reimo Sagor: tegin oma võitlusstseenid ise

Sagori tegelaskuju nimi rootslaste sarjas on Mike – lühend Mihhailo Taraschenkost. «Rahvuselt ukrainlane. Vähese jutuga mees, kes teeb, mida vaja. Lõpuni sihikindel oma eesmärkides. Respekteerib distsipliini ning kaasvõitlejate vendlust, mis talle ka saatuslikuks saab,» kirjeldab ta oma karakterit.

Sarja võtted toimusid Leedus ja Rootsis 2019-2020 ning Sagor sõnab, et ennekõike on talle meelde jäänud väga professionaalne ning sõbralik õhkkond. «Lisaks meenub meeletus koguses (kuu jooksul 20+ korda) vatipulgaga nina surkimist koroonatestide näol, põhimõtteliselt «eralennud» suurte inimtühjade lennukitega Vilniusesse ning kaskadööri tööta jätmine, sest tahtsin teha, sain loa ja tegingi oma kukkumised ning võitlusstseenid ise,» rääkis Sagor. Mike'i kehastamise puhul pakkusidki Sagorile väljakutset ennekõike võitlusstseenid: «Neid Eestis väga teha pole saanud. Lisaks relvade käsitlema õppimine ning usutava tapamasina kuju loomine. Eks televaataja ütleb, kas see ka õnnestus.»

Võtted seriaalis viisid Sagori kokku oma endise õppejõu Rein Ojaga. «Me oleme alati hästi läbi saanud. Hamiltoni võtetel kohtasin Reinu ühel päeval ning nii palju, kui meil töö kõrvalt aega oli, saime ka põgusalt suhelda ning naerda eestlaste tüüp-castimist venelase (Reinu tegelane) ja ukrainlase (minu tegelane) rolli. Mis kindlasti ei tähenda, et olime sellepärast kuidagi pettunud või pahased – vastupidi, me rõõmustasime võimalusi pakkuvate rollide üle,» meenutab Sagor. Ennekõike ühendab näitlejaid aga austus võitluskunsti vastu: «Kõik, mis seondub võitlemise, võitlustehnikate ja kaskadöörlusega, on mind alati paelunud ning ma respekteerin väga neid inimesi, kes mõistavad selle universumi reegleid, austavad distsipliini ja suudavad seda teistele õpetamise näol mõtestada.»

Kusjuures, veidi pärast Hamiltoni-sarja sai Sagor pakkumise osalemiseks teiseski Rootsi seriaalis, milleks oli tänavu välja tulnud põnevik «Max Anger». Mõlemas sarjas on Eesti näitleja osaks kehastada slaavi juurtega tegelasi. ««Max Angeris» on mu tegelase nimi Sergei Domasjov, kes on uuriv ajakirjanik Peterburis. Ainuke joon, mida nende kahe tegelase vahel saab ühiseks pidada, on sihikindlus. Kogu oma ülejäänud olemuses on nad täielikult erinevad karakterid. Sügavama analüüsi teeb loodetavasti vaataja ise,» leiab näitleja.

Välismaiste sarjade puhul meeldib näitlejale tootmise professionaalsus ja aeg. «Neil on piisavalt eelarvet, et teha sarju suure kvaliteetse meeskonnaga, mida Eestis tihti ei näe. Midagi sellist, mis otseselt ei meeldi, ei ole, küll aga vajab harjumist idee, et kõik vähegi füüsilisemad stseenid soovitakse teha ära kaskadööride abil. Seni on mul õnnestunud režissööre veenda, et saan vajalikuga ise hakkama, sest see teebki minu töö põnevaks ja loodan, et suudan seda teha ka tulevikus,» avaldab Sagor lootust.

Kaks kaks rolli Rootsi sarjades annab põhjust arvata, et tulla võiks kolmaski? «Mul on olnud rõõm nendest projektides osa saada ja loodan, et need ei jää viimasteks. Tuleviku või tulevate osadega veel kiitlema ei hakka, sest see oleks ennatlik,» ei paljasta näitleja veel oma põhjamaiste kolleegidega peetud plaane ning naudib seniks Tartu lavalaudu. «Teatrielu kulgeb praegu mõnusalt tempokalt. Toimuvad proovid ning on mitmeid põnevaid rolle, mis õhtust õhtusse mängida ja avastada.»