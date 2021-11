HEA KÜSIMUS ⟩ Kas oleks paras aeg veel üheks «Harry Potteri» filmiks?

16. novembril möödub 20 aastat esimesest Potteri-saaga filmist, mis kandis selle aluseks oleva raamatuga sama pealkirja «Harry Potter ja tarkade kivi». Lavastaja meenutab, et raamatute populaarsuse tõttu tundis ta suurt survet J.K. Rowlingu lugude fänne mitte välja vihastada: «Olin täiesti valmis selleks, et mind vallandatakse kahe esimese nädala jooksul. Olin – ma ei taha öelda, et ärevuses – kuid väga teadlik, et kui selle võimaluse untsu keeran, ei palka mind enam keegi.»

Õnneks läks kõik lepase reega ning Columbus (kes lavastas, muuses, ka legendaarseks saanud esimesed «Üksinda kodus» filmid) sai võimaluse filmiks vändata veel teinegi Potteri-lugu. Võtteid meenutab Columbus siiani sooja sõnaga ning suhtlevat siiani ka oma filmi noorte staaridega, ennekõike Daniel Radcliffe'i ja Tom Feltoniga.

Selgub, et režissööri üheks unelmaks on kogu kamp ühel ilusal päeval veel kokku tuua ning ekraniseerida ka seni vaid raamatuna ilmunud kaheosaline «Harry Potter ja äraneetud laps», mis ilmus Rowlingu sulest 2016. aastal ning mida on mängitud teatrilavadel. «Mulle väga meeldiks seda lavastada. See on hea lavastus ja lapsed on tänaseks täpselt õiges vanuses, et oma tegelasi uuesti mängida. See on üks mu väike fantaasia,» tunnistas Columbus.

Päris kindlasti unistavad jätkufilmist ka fännid, kuid on üsna vähetõenäoline, et fännide rõõmuks välja antud lõpulugu elujõulistele frantsiisidele keskenduvas filmiäris ühe üksiku filmina enam välja veaks – magusaim müügimoment ehk parim enne on ilmselt juba möödas ja lihtsalt i-le täpi peale panemise nimel keegi Hollywoodis filmi ei tee.