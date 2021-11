NÜÜD KINOS ⟩ Koroona lööb 30-aastaste naiskoomikute plaanid pihuks ja põrmuks

Õed Blake ja Jamie on just tähistamas viimase 30. sünnipäeva. Pidu on uhke, rahvast murdu, tulevikuplaanid utoopilised. Uus kavaler! Euroopa reis! Disneylandi koos vanaemaga! Coachella festival! Ent siis saabub 30. märts ja koroona tõttu koduseinte vahele surutud õed peavad oma suured plaanid vahetama ühe väikse vastu: nende hooldekodus elavale vanaemale palutakse järele tulla, sest muidu võib kuri viirus vanaproua kätte saada. Autoreisil Ameerika teise otsa peavad Jamie ja Blake jagama maid vastutundetu vanema õega, hoidma distantsilt silma peal hoiule antud hiirtel, lahendama kadunud Tinderi-kaaslase saladuse ja olema koeraaretaja perverssete plaanide tunnistajateks. Kõige selle juures on naistel vaja säilitada rõõmus meel ning kaitsta end nakkuse eest.

Filmi peaosalised ja stsenaristid on juba lapsest peale olnud parimad sõbrannad ning jätkanud ühist koomikuteed nii ülikoolis kui ka pärast seda sketšisaateid tehes. Nende omavaheline keemia on filmi kohaliku levitaja kinnitusel ekraanil väga veenev ja vaatajal ei teki kahtlustki, et tegu on õdede ja parimate sõbrannadega. Filmitegemine sai alguse mullu kevadel, mil koomikud meeleheitel isolatsioonis istudes endale uut väljundit otsisid. Eelarvet ja teostatavust plaanides võeti eeskujuks Steve Coogani ja Rob Brydoni reisifilmid, kus on samuti kaks koomikut autos improviseerimas. Lisaks leiti filmi kõrvalliine, mida sai kergesti teostada telefoni- või veebikõnedena. «Tulemuseks on sümpaatne meelelahutus, mis ei lase küll vaatajal unustada teda ümbritsevat pandeemiat, kuid aitab sellega huumori abil paremini toime tulla,» lubab levitaja.