PÖFF sai valitsuselt eriloa ja kuulutas välja tänavuse filmikava

Kokku on 12. novembril avataval Pimedate Ööde filmifestivalil neli võistlus- ja 12 eriprogrammi 34 maailma- ja 31 rahvusvahelise esilinastusega. Esindatud on 74 riigi filmikunst.

Alates 29. novembrist on avatud ka PÖFFi veebikino, mis on lahti kolm nädalat – kokku on kavas kuni 30 festivali filmi, mida saab vaadata üle terve Eesti. Alates 22. novembrist on samas nähtavad ka lühifilmide ja animatsiooni festivali PÖFF Shorts programmid.