NÜÜD KINOS ⟩ Mirtel Pohla häälega tüdruk asub džunglit päästma

Metsik tüdruk Ainbo elab kaugel, ligipääsmatus Amasoonia džunglis koos oma hõimuga, kes on seal paiksed olnud juba iidsetest aegadest. Ainbo ja tema hõimukaaslased elavad harmoonias loodusega ja neid kaitsevad võimsad ja salapärased vaimud – hiiglaslikud kilpkonnad. Muidugi, džungel on täis ohte ja kurjasid vaime, aga kuna kilpkonnad ei maga, on Ainbo hõim väljaspool ohtu.