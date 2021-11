Will Smithi valus pihtimus: tahtsin oma isa ära tappa

Kõige hullema haava lõi tulevase staari hinge üks hirmutav koht, kui ta nägi isa ründamas oma naist, tema ema. «Olin 9-aastane ning nägin, kuidas isa lõi mu ema nii kõvasti vastu pead, et ema kukkus kokku. Nägin ta verd. See hetk mu elus on mind inimesena vorminud rohkem kui ükski teine,» kirjutab näitleja. «Kõik, mis ma olen oma elus pärast seda saavutanud – kõik mu auhinnad ja tunnustused, tähelepanu ja rambivalgus, mu tegelaskujud ja naljad – need kõik on olnud vabanduseks mu emale, et ma teda tol päeval ei kaitsnud. Et kukkusin läbi ega võidelnud oma isa vastu, et olin argpüks. Peate mõistma, et «Will Smith», see tulnukaid nottiv MC, on kõigest konstruktsioon – tegelane, mille olen loonud, et ennast kaitsta ja mille taha argpüksi peita,» jätkab ta.