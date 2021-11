HEA VÕI HALB? ⟩ Marveli «Igaveste» seksistseen külvab vastakaid tundeid

Oscari-võitjast lavastaja Chloe Zhao («Nomaadimaa») käe all valminud eepiline koomiksifilm toob kinoekraanile täiesti uued Marveli tegelased, kes asuvad inimkonna püsimajäämise nimel võitlema. Lavastajale omaselt näeb filmis hingematvaid maastikuplaane ning kogu film püüdleb justkui keskmisest Marveli filmist küpsema sisu poole ning ka näitlejad, kes kassahitti värvatud, mõjuvad üsna tõsiseltvõetavalt: Angelina Jolie, Salma Hayek jt. Ühe küpsuselemendina on filmi lisatud miski, mis reeglina 13-aastase poisi vaimsusega vaatajale suunatud Marveli kinouniversumi filmides seni puudu on olnud: seks.

Seksistseen leiab aset Richard Maddeni ja Gemma Chani pikaealiste tegelaskujude Ikarise ja Sersi vahel, kelle vahel peaks filmi toimumise hetkeks olema armusäde susisenud juba 5000 aastat. Kõnealune ühtimise hetk leiab aset iidses Mesopotaamias, keset kõrbe.

«Tegu oli väga küpse armulooga ning tahtsime neid ka füüsiliselt teineteist armastamas näidata – näidata selle armastuse ilu, seega filmisime kõige kaunimal ajal,» on režissöör Chloe Zhao kuldses päevavalguses 25 minutiga üles võetud lembehetki kommenteerinud.

Võtmesõnaks on stseeni puhul olnud maitsekus: filmi vanusepiiranguks on USAs 13 eluaastat ning Eestiski ei soovitata filmi alla 12-aastastele. See tähendab, et seksi kujutamine peab jääma niisuguseks, mis ka noorele publikule vaadata sobiks, ning antud juhul läbis Zhao visioon tsensorite sõela. Kas niisugust stseeni aga üldse vaja oli? Siinkohal jäävad kriitikud eriarvamusele.

ScreenRanti kriitik leiab, et «Igavesed» on hakkama saanud eeskujuliku stseeniga, mis on tulevikus õpetuseks kogu Hollywoodile. «Võttes arvesse, et tegu ka 13-aastastele sobiva filmiga, on «Igavesed» pannud täkkesse intiimsuse kujutamisega. Ikaris ja Sersi vaatavad kõrbes armatsedes teineteisele silma ja avaldavad armastust – see on haruldane, kuid saavutatav hetk iga inimese elus. Stseen ei näita liiga palju, kuid ei pööra pilku ka seksiaktilt kõrvale. Kirge ja armastust näidatakse intiimsuse skaalal, mitte toorelt või tundetult nagu seda täiskasvanutele mõeldud filmides sageli tehakse. «Igavesed» tõestab, et seksistseen võib olla peenetundeline ja kirglik, ilma liigse õrritamiseta – isegi suures kinofilmis.» Veelgi enam: kriitik leiab, et kõnealune seksistseen hoiab kogu filmi koos, kuna just inimlik armastus kallutab kaalukausse, kui küsimuse all on, kas inimkond üldse ellujäämist väärib.

Mida seal siis täpsemalt näeb? IndieWire'i kriitik kirjeldab tabavalt, et suurt ei midagi, sest teki all teineteise peal lamavate tegelaste vaevumärgatavate seksiliigutuste aimamiseks tuleb lausa silmi kissitada. Seksistseenide ja inimliku kire puudus Marveli filmides olevat suures plaanis aga filmide puhul sümptomaatiliseks probleemiks – filmide müümise eesmärgil ei lasta tegelastel omavahel tundeliseks muutuda, sest nii on neid lihtsam müüa ja frantsiisi üleval hoida. See aga olevat ka suurimaks Marveli filmide probleemiks: tegelased ei ole inimlikud.

The Daily Beasti kriitik vaatleb stseeni aga teise nurga alt ning tõdeb avameelselt, et stseen oleks võinud olemata olla. «Ei teagi kust alata – kas igavlevatest näoilmetest, jõuetust kaameratööst või täielikust kehakeemia puudumisest näitlejate vahel,» ahastab arvustaja. «Kas olete kunagi näinud, kuidas 6-aastane paneb mängides Keni Barbie otsa ja jätab ta sinna lamama, sest ei tea veel päris täpselt, mis edasi peaks saama? Umbes midagi sellist me filmis näeme,» kirjeldab ta värvikalt. Kuigi näitlejad on eraldi võttes igati «kuumad», leiab kriitik, et armulugu ei mõju ekraanil usutavalt. Veelgi hullem – see mõjuvat täiesti kliiniliselt.