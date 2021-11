Nolani pommifilmiga liitusid kaks Hollywoodi superstaari

Variety vahendab , et ajaloolises draamas saavad võtmerollid Matt Damon ja Robert Downey Jr . Oscari-võitja Damon on varasemalt mänginud ühes Nolani filmis, milleks oli «Tähtedevaheline» (2014). Filmiportaalis IMDB on Nolani film juba Damoni tööde nimistusse lisatud ning rolliks märgitud aatompommi loomise projekti juhtinud kindralleitnant Leslie Richard Groves. Robert Downey Jr, kes kehastub filmis ärimehest teise ilmasõja aegse USA tuumaenergia juhtfiguuriks tõusnud Lewis Straussiks, varem Nolani filmides mänginud ei ole.

Filmi aluseks on Pulitzeri preemia pälvinud 2006. aasta elulooraamat «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer», mille autorid panustasid biograafia valmimisse 25 aastat oma elust.