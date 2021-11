VARSTI KINOS ⟩ Lady Gaga pihib: elasin «Gucci tragöödiat» filmides 9 kuuks mõrvari rolli sisse

Itaalia juurtega Lady Gaga kehastab tõsielulises filmis raha- ja võimuahnet Patrizia Reggianit, kes 1995. aastal oma moemaja pärijast abikaasa Maurizio Gucci mõrva tellis ning hiljem selle eest ka vangis istus. Tegemist on hoopis teistlaadi kehastumisega kui Lady Gaga seni suurim õnnestumine filmis «Täht on sündinud»: kui Bradley Cooperi lavastatud loos oli rõhk loomulikkusel, siis Scotti krimidraama eeldab reljeefsemat rollisooritust ning isegi karakternäitlejalikkust.

Lady Gaga kehastub filmis «Gucci tragöödia» mõrvarlikuks Patrizia Reggianiks. FOTO: Filmikaader

Lady Gaga tunnistab, et ossa sisse elamiseks kasutas ta meetodnäitlejatele omast võtet, kus ta ka kaamerate vaateväljast eemal olles n-ö karakterist välja ei tulnud.

«Võtete lõpupoole oli mul psühholoogilisi raskusi. Kui olin oma hotellitoas, siis elasin ja rääkisin nagu Reggiani. Kui olin võtteplatsil, siis samuti,» rääkis näitleja, kuidas tal reaalsus kujutlusega segunema kippus. «Ühel päeval läksin Itaalias jalutama. Ma polnud seda teinud oma kaks kuud ja sattusin paanikasse – arvasin, et olen võtteplatsil!» Ta tunnistab, et ka pere ja lähedastega suhtlemisel tekitas see teatavaid lünki ja ebamugavust.

Lady Gaga filmi «Gucci tragöödia» võtetel Roomas 2021. aasta märtsis. FOTO: ANGELO CARCONI/Scanpix

Rolli kallal töötas Gaga enda sõnul pea kolm aastat – ehkki tema osatäitmine kuulutati välja kaks aastat tagasi. «Kui päris aus olla, siis elasin Reggianina kokku poolteist aastat. Sellest 9 kuud rääkisin aktsendiga. Kui kaamerad kinni pandi, jäin rolli edasi ja elasin temana. Aga mul oli blondina pea võimatu tema aktsenti teha, seega värvisin oma juuksed tumedaks. Hakkasin ka elu vaatama selle pilguga, et arvutasin kõik enda ümber rahalisse väärtusesse ümber,» jagab ta ametinippe.

Lady Gaga filmis «Gucci tragöödia» FOTO: Filmikaader

«See ei ole imitatsioon – sa tõesti muutud selleks, keda kehastad. Kõlad nende moodi ja näed nende moodi välja. Kui alustasime, siis teadsin, mis saama hakkab, ja et palju keerulisem on pärast taas iseendaks hakata. Vahetevahel küsin endalt, kas see ikka on hea mõte, kuid see on osa minu teekonnast artistina ja teisiti ma lihtsalt ei oska,» tõdeb ta.

Intervjuus Wall Street Journalile rääkis näitlejast muusik, kellel on kahasse Itaalia päritolu USA veteranlaulja Tony Bennettiga äsja tulnud välja album «Love for Sale», et lähtus rollis ka viimase arvamusest. «Teadsin, kuidas Tony suhtub sellesse, kuidas krimifilmides itaallasi kujutatakse. Seepärast tahtsin, et Patrizia mõjuks nagu tõeline inimene, mitte nagu karikatuur. Parim viis austada Mauriziot ja itaallasi oli näidelda ehedalt, tõelise itaalia naise vaatevinklist – mitte ameerika itaallase.»

Ta lisas Vogue'is: «Samas ei taha ma ilustada kedagi, kes on võimeline mõrvaks. Kuid ma soovin austada naisi läbi ajaloo, kellest said ellujäämise eksperdid – ja haigetsaamise õnnetutele tagajärgedele. Loodan, et naised vaatavad seda filmi ja jätavad meelde tõsiasja, et haiget saanud inimesed teevad haiget. Ja see võib olla ohtlik ning lükata mõne inimese üle piiri.»

Patrizia Reggiani on täna 72-aastane ning vabanes vanglast aastal 2016, olles veetnud mõrva tellimise eest 18 aastat trellide taga. Naine ise väidab, et pole küll päris süütu, ent ka mitte päris süüdi, ning et kogu mõrvalugu oli üks suur arusaamatus, ei muud.

Kusjuures, film Gucci pere mõrvatragöödiast on Ridley Scotti laual olnud juba 2006. aastast saati, mil ta plaanis peaosadesse Angelina Jolie'd ja Leonardo DiCapriot.

