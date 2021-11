VAATA KAVA ⟩ Ameerika kultusfilmide festival Freedom Fries tuleb, et šokeerida

Festival toob kohalikule publikule laiahaardelise valiku Ameerika põrandaaluse kino paremikust ja hoiab teadlikult eemale peavoolukinost, keskendudes filmile kui kunstivormile.

«Linastuvad filmid, mis on omaette ajamärgid, mis on sisu ja vormiga eksperimenteerides end kultuurilisse kaanonisse ja filmi ajalukku sisse kirjutanud,» teatavad korraldajad. «Listis olevaid filme võib iseloomustada kui avant-garde, underground ja indie-filme, samuti võib neid kokkuvõtvalt nimetada eksperimentaalkinoks. Mainstream-kinost erinetakse stiili, žanri ja eelarve poolest. Sel aastal on programmi läbivaks teemaks inimene ja loodus, mis tänapäeva ühiskonnas kindlakäeliselt võõrandumise kursil.»

Festivali avafilmiks on Wim Wendersi kõige tuntum, tunnustatum ja edukam film, mis on võitnud hulgaliselt auhindu, teiste hulgas Kuldse Palmioksa ja žürii preemia 1984. aasta Cannes'i filmifestivalil.

See ebatavaline road movie, liigutavalt poeetiline perekonna taasühinemise lugu Pulitzeri preemiaga pärjatud näitekirjanikult Sam Shepardilt, jutustab loo mehest (Harry Dean Stanton), kes on kadunud oma isiklikku põrgusse. Aastaid surnuks peetud Travis ilmub ühel heal päeval ääretust kõrbest, mäletamata midagi oma minevikust. Wenders maalib oma filmis trööstitu portree Ameerikast, maast, kus inimesed ei suuda kusagil kanda kinnitada. See on ääretu, võimas ja rikkalike ressurssidega maa, kus inimesed võivad end lootusetult kaotada.

Linastub Ameerika šoki-indie filmide režissööriks tituleeritud Harmony Korine'i kultuslik debüütfilm, mis on leidnud hulganisti austajaid ning vaenlasi mõlemal pool lompi. Ekraaniteose veendunud fännide hulka kuuluvad Lukas Moodysson, Quentin Tarantino, Ulrich Seidl, Werner Herzog ja Gus Van Sant. Kui palju veidraid ja destruktiivseid mooduseid on võimalik leida vaba aja sisutamiseks? Vaeste valgete ameeriklaste elu hüpperrealistlikult kujutav ja vaataja hoobilt elu tumedamasse poolde lennutav film mõjub seda häirivamana, et filmi peategelased on kõik kohalikud (tänava)lapsed ja mittenäitlejad. Kas nad elavadki nii? On see päris? Loodetavasti mitte.

Peter (Ron Livingston), Michael (David Herman) ja Samir (Ajay Naidu) töötavad tarkvarafirmas ja kannatavad tavaliste kõrvalmõjude all: halvad töötingimused, idiootidest ülemused, nigel palk ja pidevad ületunnid. Kui ülemused asuvad koondama, otsustavad need kolm, et midagi peab muutuma. Peter käib psühholoogi juures ja muutub pärast edukat hüpnoosi nii enesekindlaks, et jääb oma ülevõlli ülbe käitumisega ülemustele silma ja saab palgakõrgendust. Kuid teiste olukord ei ole sama roosiline ja üheskoos mõeldakse välja petuskeem, mille abiga firma raha oma kontole kantida. Kõik ei lähe muidugi nii, nagu planeeritud. Julge satiir igapäevasest kontorielust, mis on publiku seas saavutanud kultusfilmi staatuse. Kuulsat printeristseeni on parodeerinud isegi USA presidendikandidaat.