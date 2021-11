TREILER ⟩ Uues Eesti krimisarjas «Süü» painavad perekonda traagiline surm ja sünge saladus

Sarja keskpunktis on 12 aastat tagasi toimunud traagiline surm, mis on ühe perekonna isa ja ülejäänud pereliikmeid aastaid saatnud. Lugu saab oma jätku 2021. aasta suvisel puhkusereisil Saaremaale. Lootus muretust puhkusest puruneb aga ühe anonüümse ähvarduskirja tõttu. Sellest hetkest hakkab hargnema sündmuste jada, mis lõpetab vaikimisvanded ning tõstab pinnale sünged saladused.

Režissöör Priit Pius sõnas, et sarja põnev sündmustik on kaasahaarav igale televaatajale: «Stsenaarium on äärmiselt tugev ja iga osa keerab põnevust ning tempot sündmuste käigule veelgi juurde. Lisaks teeb sarjas kaasa ka tõeline Eesti näitlejate kahurvägi.»