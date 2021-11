«Roaldi retked Eestis» täna: kuidas elavad moodsad Eesti mõisnikud?

Ajaloolise pärandi taastamine kütkestab mõnda peret niipalju, et nad on mõisast teinud oma kodu. Kui sajand tagasi oli Eestis üle 1200 töökorras mõisa, siis tänapäeval on enamvähem säilinud ligikaudu 400 mõisa peahoonet, millest umbes pool on eraomandis.