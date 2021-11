VAATA KAVA ⟩ Just Filmi lapse õiguste programmi avab musta minevikuga üksikisa ja tütre lugu

Filmid valiti välja 18 linateose hulgast ning valimisprotsessis osalesid lisaks spetsialistidele ka noored. Filmide kava on leitav siin.

«11 aastat tagasi ellu kutsutud eriprogrammi jätkuv edu näitab, et raskemate teemade käsitlus on meie ühiskonnas oluline ning laste ja noorte muresid ja probleeme tuleb kuulda võtta. Täna märgatud probleem on õnneliku tuleviku nurgakivi,» ütleb Just Filmi programmijuht Mikk Granström.

«Lapse õiguste programmi filmid annavad erakordse võimaluse vaadata kaheks tunniks kellegi teise maailma ning teha järeldusi, kuidas oma elus juba eos selliseid asju ennetada-lahendada. Oluline on päriselt lugeda märke, kuid veelgi olulisem on neid tunda,» ütles Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikute koordinaator Triin Sooäär (17), kes koos Paula Ritsi (14) ja Hellä Ivaga (16) andis oma panuse filmivalikute tegemisse.

Lapse õiguste programmi saadikud on sellel aastal Piret Laos, Indrek Vaheoja, Oliver Hollo ja Alexander Arabkin, kes aitavad programmi tutvustada, vaatavad filme ja osalevad filmijärgsetel aruteludel.

«Just Filmi lapse õiguste programm pöörab läbi suurepärase filmikunsti tähelepanu väga aktuaalsetele ja tähtsatele teemadele nagu suhted laste ja noorte vahel, koolikiusamine, vaimne tervis jne. Teemad, mis meie ümber olemas on, aga mida me vahel ehk siiski märgata ei pruugi,» leiab programmi saadik Piret Laos. «Eriti hea, kui lapsevanemad saavad filme vaadata koos lastega, et pärast nähtu üle arutada,» lisas ta.

Programm avatakse 17. novembril kell 15.45 Apollo kinos Solaris värske Ungari filmiga «Metsikud juured» (rež: Hajni Kis, 2021), mis jutustab vanglast vabanenud üksikisa Tibi püüetest taasluua sidet oma tütre Nikiga. ««Metsikud juured» on suurepärane näide sellest, kuidas väiksesse filmimaailma on pakitud suur lugu. Läbi tragikoomiliste, ahastamapanevate ja dramaatiliste vahejuhtumite õpivad isa ja tütar omavahel läbi saama. Lisandub mõlema isiklik võitlus: üks püüab vabaneda kuritegelikust minevikust, teine peab end koolis kehtestama,» seisab filmi tutvustuses. Filmile järgneb vestlusring kinosaalis.

Lapse õiguste programmi filme saab vaadata Tallinnas Apollo Kinos Solaris ning Tartus Athena keskuses ja Elektriteatris. Linastuste ajad on leitavad Just Filmi kodulehelt. Samal veebilehel on märgitud filmide juurde ka soovituslik vanusepiirang, mis aitab lapse eale sobivat filmi valida.