UUS TREILER ⟩ 50-aastaseks saava Jared Leto Marveli-tähetund läheneb

Morbius on Marveli üks põnevamaid ja vastuolulisemaid tegelasi, keda kehastab tänavu jõulude aegu 50-aastaseks saav Oscari-võitja Jared Leto. Haruldase verehaiguse käes vaevlev dr Michael Morbius ihkab end ja oma patsiente raskest saatusest päästa ning otsustab eksperimenteerida hullumeelse raviga, millel on ootamatult efektiivsed, ent väga ohtlikud tagajärjed. Vihjeks olgu öeldud, et asjasse on segatud nahkhiired.