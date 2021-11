SAATELÕIK ⟩ Kanal 2 «Südamesoov» tõi ekraanile kaksikutest õdede hingematvalt isetu soovi

Rebeka ja Ester (20) on Koselt pärit kaksikud, kes vaatamata oma noorele eale on kogenud sündmusi, mis nende kujunemisteel on olnud saatusliku tähendusega. Elu on neile ette mänginud nii lootusetuna näiva terviseprobleemi kui ka suurt hingevalu põhjustanud pere lagunemise. Andmise rõõm on suurim rõõm ning suurim kingitus on aeg. Need lihtsad põhimõtted on viinud neiud Kose hooldekodusse kõige väetimate ning üksikumate juurde, kinkima neile ilusaid hetki: eakaile ette lugema, nendega lauamänge mängima ning niisama ilmaelust rääkima.