Täpselt enne pandeemia puhkemist, detsembris 2019 eetrisse jõudnud ja koheselt Netflixis sensatsiooni vallandanud sarja keskmes on kollikütt Geralt of Rivia (Henry Cavill), kes kohtab oma teel inimesi, kes on koletistest hullemadki. Fantaasiasari põhineb Poola kirjaniku Andrzej Sapkowski lugudel, mille ainetel on valminud ka arvutimängud.