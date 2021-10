VAATA FILMI ⟩ Anna Hintsi toiduraiskamise vastane dokk võitis Kuala Lumpuris väärika auhinna

Anna Hintsi dokumentaalfilm «Homme saabub paradiis» räägib loo emade kogukonnast, kes on otsustanud keskkonna ja oma laste tuleviku päästmiseks oma peredele toitu hankida kaubanduskeskuste prügikastidest. Filmi näol on tegemist kaasaegse ja rohelist eluviisi pooldava subkultuuri jäädvustamisega, mis toob vaatajani viise, kuidas «kastist välja» mõeldes ning sissejuurdunud tarbimisahelat murdes on võimalik teha suuremaid samme iseenda ja oma perekonna ökoloogilise jalajälje vähendamiseks.

««Homme saabub paradiis» on sündinud koostöös toidupäästjate kogukonnaga, kuhu ma ka ise kuulun. Usun, et kunstil on võime maailma muutusi luua ning mul on «Homme saabub paradiisi» peale mõeldes kõige suurem rõõm ning tänulikkus sellest, et film on tõesti toonud toiduraiskamise osas teadlikkust. Mulle on kirjutanud sõna otseses mõttes sajad inimesed, kes on kirjeldanud, kuidas nad arvasid, et Eestis toitu ei raisata ning tänu filmile nende silmad avanesid ning nad on oma tarbimisharjumusi muutnud,» räägib filmi mõjust režissöör Anna Hints.

Peale filmi eetrisseminekut ja teema tõstatamist on Anna Hintsi kutsutud koolidesse ja lasteaedadesse toiduraiskamisest rääkima, sündinud on mitmed uued toidupäästjate kogukonnad üle Eesti. Samade kogukondadega koostöös korraldati Arvamusfestivalil toiduraiskamise teemaline debatt. Asutati ka MTÜ Homme Saabub Paradiis, et veelgi tõhusamalt rohujuure tasandilt ühiskondlikke muutuseid toidupäästmisega seoses teoks teha.

«Auhinna üle olen ma muidugi tänulik, sest see aitab teemat veelgi enam teadvustada ning jõuda veelgi rohkemateni. Minu jaoks on parim auhind need muutused, mis on inimeste teadvuses tekkinud, probleemi teadvustamine ning lahenduste otsimine. Külluse paradiis, milles me elame, kannab silti «kõlblik kuni», sest selline raiskav maailmakord pole jätkusuutlik. Visata kõlblikke toiduaineid ja valmistoitu prügikasti on katastroof nii sotsiaalses ja rahalises mõttes kui ka keskkonnale,» leiab Hints.

«Homme saabub paradiis» esilinastus sel aastal dokumentaalfilmide sarjas «Eesti lood», mida rahastavad Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital ja Eesti Rahvusringhääling.