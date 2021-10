GALERII ⟩ Esilinastus üksikema muredest rääkiv Eesti komöödiasari «Sassis»

Telia teatel on tegu elujaatava komöödiaseriaaliga ootamatult üksikemaks jäänud naisest, kellel tuleb peale abikaasa kadumist oma elu uuesti üles ehitama hakata.

Koduperenaine Evelin Kass (Ragne Pekarev) elab ja särab oma ärimehest abikaasa kõrval nagu kuningakass, kuni ükspäev läheb mees prügiämbrit välja viima ja haihtub teadmata suunas. Õige pea on ukse taga politsei ja sensatsioonijanuline ajakirjandus, sest mehe vastu on algatatud juurdlus korruptsioonikahtlustusega. Keskikka tüüriv Evelin saab aru, et ta peab hakkama otsast peale õppima oskusi iseseisvalt toimetulemiseks. Kuidas saada hakkama kahe teismelise lapse kasvatamise, meessuhete ja tühjeneva rahakotiga, kui sul pole mitte kellelegi loota peale iseenda?