VAATA KAVA ⟩ PÖFF tegi teatavaks tänavused mässufilmid

Kokku on pikkade filmide programmis seitse maailma-, kuus rahvusvahelist ja üks Euroopa esilinastus. «Nende filmide eesmärk on üllatada ja äratada tardumusest etableerunud filmiladvikut,» ütles PÖFFi juht Tiina Lokk .

Esilinastused

USA režissööri Alicia J. Rose'i «Eestpalve Bernie Madoffile» on müstiline metamuusikal ühest maailma suurimast finantskelmusest.

Belglane Harry Cleven kasutab oma arte povera-stiilis hübriidfilmis «Ajast väljas» nukke ja näitlejaid segamini, et jutustada inimkonnast, kes on kolinud elama Marsile.

Filipiini eksperimentaalset punkooperit kujutab endast Khavni film «Armastus on põrgukoer» .

Kirgiisi režissöör Marat Sarulu võitis 2014. aasta PÖFFil parima režissööri auhinna filmi «Ümberasumine» eest ja on nüüd tagasi uue tööga «Tuhat unelmat» , mis on lugu kunstnikust, kes loob maailmu, millesse ta iseennast ära kaotab.

PÖFFi programm «Põhjusega mässajad»



«Eestpalve Bernie Madoffile» (A Kaddish for Bernie Maddoff), rež Alicia J. Rose (USA)

«Ööliblikad» (Ćmy), rež Piotr Stasik (Poola)

«Elupaik» (Habitat), rež Luoping Zhang (Hiina)

«Varjude tund» (Schattenstunde), rež Benjamin Martins (Saksamaa)

«Oleme teel» (On Our Way), rež Sophie Lane Curtis (USA)

«Pimestav lumi» (Uneori ninge cu zăpadă, alteori cu întuneric), rež Gabriel de Achim (Rumeenia)

«Minu vanemate lahutus» (Le divorce de mes marrants), rež-d Anais Straumann-Lévy ja Romy Trajman (Belgia-Prantsusmaa)

«Ennekuulmatu» (Unprecedented), rež Masaaki Kudo (Jaapan)

«Tuhat unelmat» (Мин Кыял), rež Marat Sarulu (Kõrgõzstan)

«Mina ja koletised» (Yo y las Bestias), rež Nico Manzano (Venezuela)

«Jaanuar» (Януари), rež Andrey M. Paounov (Bulgaaria-Luxembourg-Portugal)

«Armastus on põrgukoer» (Love is a Dog from Hell), rež Khavn (Filipiinid-Saksamaa)

«Tulevase maailma pale» (Tiempos Futuros), rež V. Checa (Mehhiko-Peruu-Ecuador-Hispaania-Saksamaa)

«Ajast väljas» (Zeria), rež Harry Cleven (Belgia)



Vaata filmide treilereid siit.