TREILER ⟩ Vaata, mis hakkab saama hullumeelse «Tiigrikuninga» uutes osades

Meenutuseks: mullu 20. märtsil Netflixi jõudnud dokumentaalsari «Tiigrikuningas» jutustas uskumatu loo eneseimetlusse kalduvast loomaaiapidajast nimega Joe Exotic, kelle kirg on suured kaslased, kelle kuningaks mees end peab. Tema suurimaks vaenlaseks on loomakaitseaktivist Carole Baskin, keda Exotic süüdistab tolle jäljetult kadunud abikaasa mõrvas. Intriigipesa punuvad tihedamaks Exoticu mõnuainetest läbi imbunud homoseksuaalsed suhted noorte meeste ning endiste töötajatega, kelle minevik ja südametunnistus must nagu öö. Kogu sündmustik on nii pöörane, et vaataja peab endale pidevalt meelde tuletama, et tegu on dokumentaaliga.