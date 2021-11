VARSTI KINOS ⟩ Ilmus Eestis filmitud Soome põneviku «Omerta 6/12» treiler

Soome iseseisvuspäeva tähistamist katkestab 6. detsembril rünnak presidendi residentsile. Pantvangi võetakse hulk auväärseid külalisi. Julgeolekuteenistuse ametnik Max Tanner ( Jasper Pääkkönen ) on pantvangikriisi läbirääkija ja peagi saab selgeks, et terrorirünnaku peamine sihtmärk on Euroopa julgeoleku destabiliseerimine. Tanner peab tegema julgeid ja valusaid otsuseid, et välja selgitada, kes on rünnaku taga. Ohus ei ole mitte ainult inimelud, vaid kogu Euroopa tulevik.

«Mul on loomulikult äärmiselt hea meel, et film jõuab Eestis kinodesse samal ajal kui see Soomes esilinastub. See oli mastaapne ettevõtmine ning suur väljakutse nii filmimeeskonnale kui ka näitlejatele, on tore on seda ka laiemalt Eesti publikuga nüüd peatselt jagada. Film on üles võetud enamalt just Eestis, võttekohad olid nii Tallinnas, Tartus kui ka Narvas,» rääkis filmi Eesti-poolne produtsent Evelin Penttilä.