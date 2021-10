FOTOD ⟩ Vaata, kes hakkavad tõsielusarjas «Laager» endast kurje vaime väljutama

«Sari «Laager» on pöörane, veider, õpetlik ja silmiavav,» kirjeldab Liidia, lisades, et sarjas tehakse asju, mida enamus inimesi pole ilmselt kunagi teinud. «Igaühel vaatajatest on osalejate seas keegi, kellega samastuda või sarnane lugu, mille näitel saab muudatusi tehes ka oma probleemidele abi,» räägib Lii. Ilona kinnitusel on sari aus ja midagi pole lavastatud. Üllar tunneb heameelt, et näha saab, kuidas esialgu närvilistest, vihastest, mossis ja solvunud inimestest kasvab laagri lõpuks ühtne, positiivne, rõõmu täis pere. «Tänu sarjas osalemisele olen tunduvalt enesekindlam, kuna mugavustsoon nihutati väga palju laiemaks,» märgib Risto.