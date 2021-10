UNGARI FOOKUS ⟩ PÖFFi avab romantiline draama Bondi-tüdruk Léa Seydoux'ga

Tegu on looga tahumatust hollandi meremehest, kes veab kohvikus kihla, et abiellub esimese naisega, kes uksest siseneb. Nii algab Ildikó Enyedi romantiline draama, mille peaosades on nimekad Léa Seydoux ja Gijs Naber. Ungari kirjaniku Milán Füsti samanimelise, ka eesti keelde tõlgitud romaani järgi vändatud film esilinastus tänavusel Cannes'i festivalil.