TREILER ⟩ Mel Gibsonist saab märulis «Ohtlik» Clint Eastwoodi poja hingetohter

Hollywoodi märuliveteranile omaselt sagedasti endisi politseinikke ja sõjaväelasi kehastav Gibson asub nimelt mängima psühhiaatrit, kel on tükk tegemist ühega oma patsientidest – sotsiopaadiks peetava Dylan Forresteriga, keda kehastab Clint Eastwoodi näitlejast poeg Scott Eastwood . Erakordselt nägus mees ei näe küll sugugi sedamoodi välja, et ta võiks filmimaailma reeglite kohaselt ebameeldivat tegelast mängida, ent siin vist filmi konks seisnebki. Ühel päeval saab Forresteri vend salapärastel asjaoludel surma ning mees murrab oma katseaja reegleid, suundudes kodusaarele tõde välja selgitama, sabas FBI agent ( Famke Janssen ). Järgneb totaalne märul, millesse on segatud põnevad psühholoogilised niidid, mida harutab lahti vana hea Gibson isiklikult.

Mel Gibsonist tuli hiljuti veel üks rõõmustav uudis: Oscari-võitja on esimesi näitlejaid, kes on sõlminud lepingu, et asuda mängima «John Wicki» kauaoodatud eelloos «The Continental». Tegemist on Lionsgate'i stuudio mini-telesarjaga, mille tegevus toimub 40 aastat enne Keanu Reevesi tegelaskujuga aset leidvaid sündmusi – üks tegevuspaikadest aga kattub ja selleks on The Continentali hotell, kuhu Wickil ikka asja on. Sarja on eetrisse oodata 2022. aastal ja seda tõenäoliselt Starz voogedastusplatvormil (levib USAs).