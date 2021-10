STRIIMSILM ⟩ Hambutu jama või moodne Shakespeare: mida kujutab endast Netflixi vallutav vampiiriõudukas?

Halloween on küll ameeriklaste püha, ent 21. oktoobril välja tulnud film on püsinud viimased viis päeva Netflixi esikolmikus riikides üle maailma. Lugu räägib tudengist, kes raha teenimiseks autojuhina töötab ning ühel tavaliselt õhtul Los Angelese peal tiirutades võtab peale kaks kummalist noort naist, kes osutuvad verejanulisteks olenditeks, kelle sünge allmaailma eest tuleb tal nüüd ennast ja kogu maailma päästa.

Kuigi film näib olevat võitnud Netflixi publiku enda poolele, ei ole see suutnud siiski veenda kriitikuid, kes annavad Rotten Tomatoes portaalis põnevikule kõigest 35-protsendilise toetuse. «Hambutu ja verevaene,» kirjutab Decideri kriitik otsekoheselt ning tema arvamusega on samas joones mitmed teisedki, kes filmile pinnapealsust ja nõrka lugu ette heidavad. Kiidusõnu saab aga stilistika – tegu on parajalt glamuurse vaatamisega, kui säärane asi vaatama veenab. Üks kriitik leiab aga, et kui Shakespeare elaks tänapäeval ja püüaks üht vinget vampiirilugu kirjutada, siis võiks tulemus just midagi taolist olla.