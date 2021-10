PÖFFi Balti võistlus toob ekraanile uhiuued Eesti filmid

Manfred Vainokivi süsteemi ja kuulsusejanu pilav dokumentaalfilm «The Best of Salieri ehk Mina, Eesti režissöör» on temast endast – mehest, kes loob vannitoas surematuid kunstiteoseid, annab olematutele meediakanalitele säravaid intervjuusid ja võtab vastu unelmate auhindu. Kuidas murda vannitoa needus ja saavutada maailmakuulsus ka päriselt? Ka see film on ekraanil esimest korda.