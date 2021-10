FOTOD JA VIDEO ⟩ Tartu noored võitsid «Kui vana ma olen?» saates rekordsumma

Saate maksimaalne võidusumma on 10 000 eurot – selleks oleks saate võistlejatel tulnud täpselt ära arvata kuue võõra inimese vanus. Iga eksitud aasta võtab võidusummast maha teatud summa ning iga arvatava puhul on võistlejatel kasutada ka üks vihje. Mida täpsemad on pakkumised, seda suurema summa võib võita.