Kanal 2 «Südamesoov» täidab kaks korda vähidiagnoosi saanud ema unistuse

«Läksin haiglasse tohutu tänutundega. Keemiaravi ma mõtestasin enda jaoks nii, et see on keemiline elueliksiir, mitte mürk,» meenutab naine, kes haiguse ajutiselt ka seljatanud on. Selle aasta alguses aga teiselgi korral sama haigusega võitlema pidanud naine teab, kui ettearvamatu elu nüüd ja edaspidigi olla võib. «Ei saa 100 protsenti kindel olla, et ma olen terve ja ma jäängi terveks. See on asi, mida mina enam ei kontrolli,» on tema jaoks karm tõde.