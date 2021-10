Peeter Rebase «Tulilinnu» peaosatäitja pääses võistlema Briti filmiauhinnale

Tegemist on tunnustusega, millele on läbi aastate olnud nomineeritud või selle võitnud sellised tänaseks tuntud nimed nagu Jessie Buckley, Bel Powley, Laetitia Wright, Mia Goth, Imogen Poots, Chiwetel Ejiofor, Jamie Bell, Ben Whishaw jt.

«Mul on hea meel, et mind valiti BIFA eelnimekirja «Tulilinnu» rolli eest, mille kirjutasin koos Peeter Rebasega. Olen siiralt tänulik, et sain tutvuda ka päris Sergeiga veel enne, kui ta meie seast lahkus ja «Tulilinnu» võtted algasid. Ma andsin endale lubaduse mängida Sergeid jäägitult siiralt ja kogu südamest ning mul on au, et seda tunnustati,» sõnas Tom Prior.

Näitleja lisas, et veel pole miski siiski kindel, kuna lõplikud nominatsioonid selguvad 3. novembril ja võitja kuulutatakse välja detsembri alguses.

«Tulilind» on viimase poole aasta jooksul auhindu korjanud mitmetelt festivalidelt ja Priori näitlejatööd on juba tunnustatud ka FilmOut San Diego filmifestivalil, kus näitleja pärjati parima peaosatäitja auhinnaga. Samal festivalil võitis «Tulilind» ka parima režissööri ja parima mängufilmi auhinna. Parima mängufilmi auhinna sai film ka Out On Film Atlanta festivalilt. Cinema Diverse Palm Springs Film Festival auhindas «Tulilindu» nii publiku kui žürii poolt. Lisaks pälvis Peeter Rebane Frameline festivalil väljapaistva debüütfilmi eest eriauhinna.

Režissöör Peeter Rebase sõnul läheb «Tulilinnul» üldiselt festivalidel hästi. «Hetkel on film kutsutud ligi 50 festivalile, mida on üle ootuste palju. Soovin Tomile edu ja kogu meie tiim loodab, et ta pääseb lõplike nominentide hulka,» ütles režissöör Peeter Rebane.

British Independent Film Awards on filmiauhindu jaganud alates 1998. aastast. Kokku on BIFA läbimurdelise näitlejatöö eelvalikus 16 näitlejat. BIFA žürii koosneb ligikaudu 800 filmieksperdist ja varasematel aastatel auhinnatud inimestest.

«Tulilind» on romantiline põnevusfilm, mille tegevus leiab aset 70ndatel aastatel Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eestis. Reamees Sergei loeb kannatamatult demobilisatsioonini jäänud päevi, kui ta elu pöörab pahupidi lennuväkke saabunud kartmatu hävituslendur Roman. Uudishimust ajendatult kompavad Sergei ja Roman omavahelise sõpruse piire kui nende ja baasiülema sekretäri Luisa vahel tekib ohtlik armukolmnurk. Sergei on sunnitud silmitsi seisma oma minevikuga, Romani karjäär satub ohtu ning Luisa püüab kõige kiuste oma perekonda koos hoida. KGB uurimise alla sattudes riskivad nad oma elude ja vabadusega. Film põhineb tõestisündinud lool.

Peaosas astub üles inglise näitleja Tom Prior («Kõiksuse teooria», «Kingsman: Salateenistus»). Filmis osalevad olulistes rollides ka mitmed tuntud ja armastatud Eesti näitlejad nagu Margus Prangel, Ester Kuntu ja Kaspar Velberg. Võttepaikadena on filmis kasutatud mitmeid ajalooliselt märgilisi kohti Tallinnas, Pärnus ja Ida-Virumaal.

«Tulilind» on Harvardi lõpetanud ja Lõuna-California Ülikoolis end täiendanud Peeter Rebasele režissöörina esimene täispikk mängufilm.