EDETABEL ⟩ Millistes Hollywoodi filmides armastus kohe üldse vanust ei küsi?

Kas oled kunagi filmi vaadates omapäi moraalirehkendusi teinud ja mõelnud, milline ekraanil kurameerivate tegelaste vanusevahe olla võib? Nüüd ei pea seda enam tegema – vähemalt paljudel juhtudel – sest olemas on veebileht, kus arvutused juba tehtud.

Suurim vanusevahe, mida leht on registreerinud, haigutas tegelaste vahel 1971. aasta filmis «Harold and Maude» , milles morbiidsel noormehel tekib romantiline suhe endast 52 aastat vanema naisega.

Poole sajandi suurune vanusevahe on tegelastel ka filmides «Veenus» (2006) ja «Vaikne ameeriklane» (2002). Kes tahab seost näha, siis mõlemad filmid on noorte naiste maiast vägistajast filmiprodutsendi Harvey Weinsteini ettevõtte Miramax toodang.

Kusjuures, väärib märkimist, et suurte vanusevahede poolest on tuntud skandaalne režissöör ja stsenarist Woody Allen, kelle nimi figureerib ka antud edetabelis mitmel kõrgel kohtal (Allen on abielus oma kasutütrega, kes temast 35 aastat noorem). Näiteks «Whatever Works» (2009), milles Evan Rachel Woodi ja Larry Davidi kehastatud tegelased heidavad paari, vaatamata 40-aastasele vanusevahele.