«ESSE» täna: kuidas tulla toime netis lapsi kimbutavate kommionude ja julma küberkiusuga?

Saate teemaks ettevalmistudes tegi saatejuht Eeva Esse ajakirjandusliku eksperimendi ning laadis suhtlusportaali rate.ee üles oma lapsepõlvepildid. Kuigi ta oma profiili tekstis suhteid ei otsinud, hakkas ta ometi saama ohtralt kirju keskealistelt meestelt. «Kirjakasti hakkasid meeste kirjad laekuma vaid loetud minutid pärast konto loomist ja piltide üleslaadimist,» räägib Esse.

Profiili järgi 14-aastasele Laurale kirjutanud meeste keskmine vanus oli üle 30, vanemad neist isegi enam kui 50-aastased. Pea iga teine tervitussõnum oli seksuaalse alatooni või siivutu meelitusega. Keskealised mehed uurisid neiult süütuse, orgasmide ja katsumise kohta ning kõige rohkem tunti muret selle pärast, et ega laps emmele-issile nende vestlustest räägi. Pakuti kohtumisi voodis ja küsiti suuseksi. Näitleks 46-aastane Andero pakkus «kenale neiule» kohe kingitusi. «Kõike võib kinkida, kulda, iPhone, mida iganes,» kirjutas mees. «Mis sa vastu saaksid pakkuda? Kui sa oskad vaid diskreetne olla, saad mida tahad,» selgusid kingituste tingimused.

Juttu «allapoole vööd» suunamast ei takistanud enamikke neist ka pärast vestluse alustamist teada saadud fakt, et neiu on tegelikult alles 13. «Pean tunnistama, et see kogemus oli vaimselt ootamatult häiriv. Täiskasvanuna seda katset teadlikult läbi viies saan end küll nähtust distantseerida, kuid lapsena millegi sellise kogemine võib noorele inimesele küll raskelt mõjuda.»

«ESSE» stuudios on oma kogemusi sama teemaga jagamas Eesti juutuuberlaste pioneer Maria Rannaväli: «See tunne ongi ühelt poolt nagu häbi – sa mõtled, kas see on sinu süü, et sulle selliseid asju saadetakse.»

Ajakirjanik ja kahe lapse isa Kristjan Ojang oli eksperimendist vapustatud: «Ma ausalt öeldes pole selle peale tulnudki, et ma peaks kodus ka sellise nurga alt rääkima. Me oleme rääkinud küll, et on kommionud, aga seda reaalses maailmas. Minu jaoks oli see päris šokeeriv ja silmiavav video, mida ma praegu nägin.»