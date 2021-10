Ott Sepp uues Eesti põnevussarjas: kõigiga võib juhtuda elu jooksul traagilisi sündmusi

Killuke Otti kass Finduses

Ausalt vabakutselise näitleja elust

Eeldused ime sündimiseks

Ott on teinud rolle väga erinevates žanrites ja kuigi näitleja tunneb ennast kõige mugavamalt just psühholoogilistes draamades, siis usub ta, et kindlasse žanri ei tohiks kinni jääda. «Ma põlgan sügavalt neid, kes arvavad, et mõni žanr on kunstiliselt väärtuslikum kui teine. Tõsi on, et tihti tunnevad näitlejad ennast mõnes žanris paremini ning eelistavad vastavalt just seda, kuid tegelikult peaks võimaluse korral ennast mugavustsoonist just välja viima. Isegi, kui see pole eriline õnnestumine, arendab see näitlejat kindlasti märgatavalt rohkem kui kümme järjestikust «kindla peale minekut» oma lemmikžanris. Minu jaoks on kõige olulisem sisu ehk lugu, mida jutustatakse, ning suhtumine, kuidas seda tehakse. Kui need kaks aspekti on paigas, siis pole vahet, kas tegu on tragöödia, komöödia, filmi, seriaali, muusikali, tantsulavastuse või luuleõhtuga. Eeldused ime sündimiseks on igatahes olemas,» toonitab Ott hea loo ja õige suhtumise olulisust edu saavutamisel.