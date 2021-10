SAATELÕIK ⟩ «Teletopi» nädala pirnid: Jan Uuspõld tunneb Jüri Ratase selja tagant ära

Ühe säravama momendina läheb saate ajalukku Jan Uuspõllu põrutav paljastus, et tunneb Jüri Ratase isegi selja tagant ära, teadmata isegi, miks nii. «Vat, seda on raske öelda. Ma lihtsalt nagu tunnen. See on umbes sama, kui küsida, et kuidas sa tunned oma ema ära. Lihtsalt tunnen! Imikust peale tunnen ära, et see on minu ema,» sõnas Uuspõld. Vaata naljakat arutelu Jüri Ratase kui uue emafiguuri kohta saateklipist!