MIS TOIMUB? ⟩ Bruce Willis vorbib jutti eriti kahtlase väärtusega märulifilme

Kui veel mõne aasta eest tuli «Visa hinge» staaril aastas välja 2-3 filmi, siis tänavu on Willis välja tulistanud lausa 8 (tinglikult 9) filmi ning tulekul on juba veel 8. Seda kõike ajal, mil Hollywood jätkuvalt pandeemiaga saabunud madalseisust väljuda püüab. Eelmisel aastal tuli filme välja küll poole vähem, ent Bruce'i-buumi algust on näha juba 2018. aastast alates.