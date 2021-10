Eesti saadab Oscarit püüdma nostalgilise komöödia «Vee peal»

«Valikuprotsessi iseloomustas kindlasti häälte jagunemine erinevate filmide vahel ja valik saabus napi enamusega,» ütles EFI juht Edith Sepp, kelle vedamisel valis sõltumatu komisjon võitja seitsme kandidaadi seast. «Komisjoni valik näitab, et »oma eesti lood« on täna äärmiselt olulised.»

«Karakterid on tõelised ja mõjuvad loomulikuna, sealjuures on näitlejate töö kaasahaarav ja nauditav,» märkis Sepp.

«... on ülimalt muljetavaldav, et kõigi noorte lavastajate pealetungi järel pole Simm kaamerat kappi toppinud, vaid on vastanud ühe oma kuulsusrikka karjääri parima filmiga. See on järjekordne võimas märk eesti filmi tasemest, rikkalikkusest, kõnetamisvõimest ja usaldusväärsusest,» kirjutas filmikriitik Andrei Liimets Sirbi arvustuses filmi kohta.