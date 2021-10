SÄUTSUMÄSU ⟩ Michael Caine ja Ryan Reynolds külvavad pensionipaanikat

44-aastane Kanada näitleja, produtsent ja ärimees andis oma puhkuseplaanidest teada Instagramis, olles tõmmanud joone alla oma Apple TV+ jõulufilmile «Spirited», mis on moodne versioon Charles Dickensi klassikalisest jõululoost. «Ma pole kindel, et oleksin veel kolm aastat tagasi olnud valmis ütlema jah nii katsumusterohkele filmile. Laulda, tantsida ja mängida Will Ferrelliga liivakastis – see täitis nii mõnegi mu unistuse,» pihib Reynolds ühismeedias. «Ideaalne aeg filmitegemisest puhkepaus võtta (sabbatical – orig.),» teatas näitleja, kes on avameelselt rääkinud oma eluaegsest võitlusest ärevushäirega.

Nimelt läksid eelmisel reedel ringlema kuulduse 88-aastase inglise veterannäitleja pensionileminekust, kui mees BBC raadiointervjuus märkis, et tema hiljutine roll värskelt välja tulnud filmis «Best Sellers» on «naljakal kombel jäänud tema viimaseks» (võtted toimusid 2019. aasta hilissügisel). «Ma pole kaks aastat töötanud ja mul on selgrooga probleeme, mis mõjutab mu jalanärve, seega ei saa ma hästi kõndida,» nentis Caine. «Olen kirjutanud paar raamatut, mis on edukaks osutunud. Seega olen ma nüüd mitte näitleja, vaid kirjanik. See on imeline, sest näitlejana pead ärkama kell pool seitse hommikul ja stuudiosse minema, aga kirjutama saab hakata voodist lahkumata,» märkis ta.