TREILERID ⟩ Vaata, mis filmid jõuavad kinoekraanile noorte- ja lastefilmide festivalil Just Film

India/USA, 2021

13-aastane Bharat elab patriarhaalses Mumbai äärelinnas ühes elamurajoonis, kus kõik tunnevad kõiki ja midagi märkimisväärset naljalt ei juhtu. Enda ea kohta küpse mõttemaailmaga poiss on sealse igava argieluga tihti hädas. Kuid Bharati ja linnakese elu saab teise hingamise, kui ühel päeval kolib sinna suurlinnast pärit piltilus Meera.

Kolumbia, 2021

Maailma esilinastus! Film linastub ka lapse õiguste programmis. «Kui lendad liiga kõrgelt, võid lihtsalt ära külmuda,» öeldakse vaatajale kohe filmi alguses. Need lapsed ja noored unistavad paremast elust ja otsivad väljapääsu armututelt tänavatelt, kus tuleb ellujäämise nimel iga päev võidelda. Ometi on ka selles trööstitus tänavaelus omal kohal sõprus ja teineteisega arvestamine. Tihti otsitakse lahendusi selliste vahendite abil, mis ei saa mitte kuidagi sihile viia.

Prantsusmaa, 2021

Film linastub ka lapse õiguste programmis.

Nora on 7-aastane tüdruk. Tal on vanem vend Abel. Suvi on läbi ja kooli minnes on mõlemad silmitsi uue olukorraga. Kodus valitsenud harmooniast tõugatakse nad uude reaalsesse, kus vaid tugevamad jäävad ellu ja igaüks võitleb enda koha eest sotsiaalses grupis.

Prantsusmaa, 2021

18-aastane Nedjma veedab oma sõbrannadega suve Pariisi kanalite ääres logeledes, pargipinkidel mööduvate inimeste üle naerdes ja hoolimatult semudega koos rumalusi tehes. Kogu sõprusgrupi maailm muutub aga siis, kui Nedjma kortermajja kolib Zina, kes Nedjmale kohe silma jääb. Paraku hakkab Zina läbi käima tüdrukutekambaga, mille liikmed on Nedjma ja tema sõbrannade vihavaenlased.

Boliivia, 2021

Maailma esilinastus!

On aasta 1986, Boliivia. Raadios räägitakse nädalate kaupa imelisest komeedist, aga ei mainita narkokaubanduse tagajärjel surnud inimesi. Noore, nutika ja tähelepaneliku Genoveva eest ei jää aga miski varjule.

Iisrael, 2021

Erez on noor, elav ja eesmärgile orienteeritud. Ainus, mida ta soovib, on pääseda ujujana olümpiamängudele. Treeninglaagris kuuma Iisraeli päikese all annab ta endast kõik, et selle eesmärgini jõuda. Selle juures ei tohi aga unustada tantsida! Tants eluga toob tema huviorbiiti teise ujuja, kellel on sama eesmärk ja võidujanu, mis tõmbab Erezit nii, et olenemata treeneri hoiatustest süttib noormeeste vahel säde.

USA, 2021

Režissöör Carey Williams jutustab meile «Romeo ja Julia» loo läbi sotsiaalmeedia platvormide. Maailmas, kus enda staatuse ja mõjuvõimu kehtestamine käib läbi virtuaalmaailma ning kogu ilu ja valu on taasesitataval kujul olemas, annab sotsiaalmeedia kui kommunikatsioonivorm kõigele, mis kõikvõimsasse internetti üles läheb, hirmuäratavad mastaabid.

Eesti, 2021

Maailma esilinastus!

Elu hammasrataste vahele jäänud noor automehaanik Kiik saab ühel päeval teada, et tema tüdruksõbra süda on uue noormehe võidetud. Hingevalust vabanemiseks otsustab Kiik koos filmitegijast parima sõbraga sõita riigi teise otsa, et maha raiuda igavese armastuse puu. Teekond müstilise puuni kujuneb aga okkaliseks, endassevaatavaks ja kriminaalseks.

Huumoriga vürtsitatud debüütmängufilm Eesti uue põlvkonna filmitegijate Meel Paliale ja Urmet Piilingu poolt.

Rahvusvahelist noortefilmide võistlusprogrammi hindab peale noortežürii ka kolmeliikmeline rahvusvaheline žürii, kes kuulutab välja Just Film grand prix auhinda vääriva filmi.

Just Film tähistab sel aastal oma 21. sünnipäeva ning esindatud on nii lastefilmide, noortefilmide, teadus- ja spordidokumentaalide kui ka lapse õiguste programmid. Lisandunud on kolm eriprogrammi. Esimene neist on programm #noorfilmitegija, mille raames jõuavad suurele ekraanile Eesti noorte endi tehtud filmid. Teine, KOOLITANTS@Just, noorte tantsijate osalusel valminud tantsufilmide eriprogramm. Kolmas, Rootsi lastefilmid Just Filmil – programm, millega tutvustatakse Rootsi kirjandust ja filmikunsti ning tehakse kummardus tuntud lastekirjanikule Astrid Lindgrenile.

Esmakordselt on võimalik Just Filmil näha ka Eesti noorte endi tehtud filme, mis on valminud noore filmitegija stipendiumikonkursi raames.

