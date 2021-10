TREILER ⟩ Vaata, mis hakkab saama uhiuues «Batmanis», mille peaosas Pattinson

Tegu peaks olema seni psühholoogiliselt kõige pingelisema Batmani-looga, kui uskuda peaosatäitja sõnu. «Selles versioonis pole Batmanil palju kontrolli oma isiksuse pooluste üle ning piir selle vahel, kui ta on Bruce (Wayne, tegelase «kodanikunimi» – toim.) ja kui ta on Nahkhiirmees, kipub hägustuma. Mulle see meeldib, et ta ei ole enda jaoks Batmaniks olemist täielikult lahti mõtestanud ning eksib rolli vahepeal ära,» on Pattinson öelnud.