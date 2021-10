UUS SAADE ⟩ ETVs alustab täna elava muusikaga telesaade «Orkestri mängud»

Muusikaline viktoriin «Orkestri mängud» haarab reede õhtuti tuntud muusikapalade, üllatavate küsimuste, laulude ja lustakate lugudega. Igas saates on kohal üks Eesti tipporkester ning vastamisi lähevad kaks kolmeliikmelist meeskonda, kes seisavad silmitsi muusikat puudutavate küsimustega.

«See on üks väga eriline projekt, sest suured orkestrid mängivad täiskoosseisus maailmakuulsa muusika erilisi katkendeid. Näitame, et klassikaline muusika ei ole raske ja see tõesti ümbritseb meid kõikjal ja iga päev,» märgib ERR-i elamussaadete juht ja saate produtsent Karmel Killandi, kelle sõnul soovitakse uue saatega tekitada vaatajates äratundmisrõõmu ja uudishimu muusika vastu. Esitamisele tulevad tuntud sümfooniad ja orkestripalad, filmimuusika ning lood ooperitest ja operettidest.