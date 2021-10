Kanal 2 «Südamesoov» täidab Jaak Joala lemmikõpilase unistuse

Terapeudina aitab Helen näiteks leinaga silmitsi seisvaid või seksuaalselt väärkoheldud lapsi. Heleni meetodid ja oskused on haruldased ning kõrgelt hinnatud. Aastaid on ta teinud koostööd Ohvriabi ja lastekaitse spetsialistidega. Praeguseks on Helen aidanud pea tuhandet last, kes mure või raske hingetraumaga tema juurde sattunud on.