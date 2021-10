VAATA KAVA ⟩ Põhjamaade filmisügis toob tartlasteni tosin põhjala linateost

Kokku linastub Põhjamaade filmisügise kavas 12 filmi, mida saab näha Tartu Elektriteatris ning maailma keelte ja kultuuride kolledžis. Vaata kogu filmikava siit.

Festivali avab neljapäeval, 14. oktoobril kell 18.00 norra filmitegija Solveig Melkeraaeni «Keelelõikajad». Dokumentaalfilm viib vaataja Põhja-Norra sadamalinna Vesterålenisse, mille kalatööstuses on oluline roll lastel, kes lõikavad tursakalade keeli. See on vana norra traditsiooni järgi alati olnud laste töö ja hooaja tipus peetakse isegi keelelõikamise võistlusi. Filmile järgnevas vestlusringis «Sisikond ja siseilm» tutvustab Tartu Ülikooli norra keele ja kirjanduse külalislektor ning luuletaja Øyvind Rangøy isikliku kogemuse põhjal Norra kalanduskultuuri.

Mitu festivalifilmi linastub Eestis esimest korda. Näiteks on kavas Rootsi meediategelase Henrik Schyfferti autobiograafiline film «Jookse, Uje, jookse», mis võeti maailma esilinastusel Göteborgis vastu kaheksa minutilise püstijalu aplausiga. «See räägib bändi Doktor Kosmos lauljast Uje Brandeliusest, keda tabas Parkinsoni tõbi,» ütles filmifestivali kaaskorraldaja, tänavu 10. tegevusaastat tähistava Rootsi keele keskuse esindaja Ruth Laidmets.

Skandinaavia teemasid avavad kinos ka vanemad Eesti filmiteosed, näiteks Marko Raadi 1999. aasta lühidokumentaalfilm «Esteetilistel põhjustel», mille keskmes on 50-60ndate modernismiga tegelev kunstiajaloolane. Filmis püstitatakse küsimus, kuidas reageerib Taani ühiskond ja bürokraatia, kui potentsiaalsel immigrandil on ainult esteetilised motiivid. Filmile järgneb vestlus Taani arhitektuuri teemal.

Üks Põhjamaade filmisügisel linastuv film on aga üles võetud samas kohas, kus seda nüüd näidatakse. Taani, Eesti ja Belgia koostöös valminud «Erna on sõjas» filmiti osaliselt J. Liivi tn 4, kus varem asus Eesti Ajalooarhiiv, nüüd aga maailma keelte ja kultuuride kolledž. 1901. aastal ehitatud hoone fassaad ja ümbrus kujutab Taani ajaloodraamas Jüütimaad I maailmasõja ajal.

Filmifestivali lõpetab rootsi draama «Väävelkollane taevas», mis põhineb tuntud soome-rootsi autori Kjell Westö samanimelisel romaanil. Film näitab ühte aastakümneid kestnud sõprussuhet, mille taustal muutuvad elud, Rootsi ühiskond ja kogu maailm. Linastusele järgneb jutuajamine režissöör Claes Olssoni ja meespeaosatäitja Nicke Lignelliga. Vestlus toimub rootsi keeles ja see tõlgitakse eesti keelde.

Filmid linastuvad 14. oktoobrist 11. novembrini Tartu Elektriteatris (Jakobi 1) ning Toomemäel Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledžis (J. Liivi 4, ruum 211). Filmidel on eestikeelsed subtiitrid, kui pole kirjas teisiti. Põhjamaade filmisügis toimub Tartu Ülikooli skandinavistika osakonna ja Rootsi keele keskuse eestvedamisel. Filmiprogramm on osa Tartu Ülikooli skandinavistika osakonna 30. aastapäeva pidustustest.

Festivali korraldamist toetavad Norra, Rootsi ja Taani saatkonnad ning Islandil asuv SNU, mille eesmärk on edendada põhjamaade keelte ja kultuuride õpetamist välismaal.

Skandinavistika osakonna juhataja Eva Liina Asu-Garcia sõnul on Skandinaavia keelte õpetamine Tartu Ülikoolis alati olnud väga mitmekesine. «Tudengite ja õppejõude ühised ettevõtmised on miski, mida paljud meie vilistlased esimesena meenutavad. Just seetõttu otsustasime ka osakonna 30. aastapäeva tähistada ürituste sarjana kogu õppeaasta jooksul,» ütles ta.