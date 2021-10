VAATA KAVA ⟩ PÖFFil linastuvad vaimukad, romantilised ja sügavad debüütfilmid kogu maailmast

57-aastane Yamamura, kes hakkas filme tegema pärast seda, kui oli näinud Priit Pärna tööd «Aeg maha», on üks Jaapani tuntumaid animafilmilavastajaid. «Tosin põhjalat» on tema pika filmi debüüt, mis kujutab traagilistest tõsielusündmustest inspireerituna inimeksistentsi nukrat absurdi, selle naeruväärsusi ja tragöödiaid.

«Tosin põhjalat» on üks kahekümnest filmist, mis hakkavad PÖFFil võistlema parima debüütfilmi auhinnale ja mille piletite eelismüük tänasest lahti läheb. Kokku on kavas kümme maailmaesilinastust, üheksa rahvusvahelist esilinastust ja üks Euroopa esilinastus.

Filme igast ilma otsast

20-filmilises valikus on näiteks muusikalifilm, täpsemalt pätimuusikal, Briti lavastaja Malachi Smythi «Skoor». Smyth on tuntud stsenaristina, kes on kirja pannud ka Tanel Toomi järgmise filmi «Gateway 6». Psühholoogilist põnevusfilmi esindab tšiillase Nicolás Postiglione «Tundmatu vesi» jahiga seilavast perekonnast, kes võtab pardale abi paluvad hädalised. Fantaasiafilm on briti Adam Doneni «Alice kadunud jänese otsingul», mille peategelane Alice avastab end pärast Imedemaad Brexiti-järgses Londonis.