ÜLLATUS ⟩ Kas märkasid? Uues «Üksinda kodus» filmis lööb kaasa Kevini kiuslik vend

Esiotsa võis tegelane «uuele Kevinile» ja pätipaarile keskendunud vaatajal kahe silma vahele jääda, kuid korduval vaatamisel tabab äratundmine – see on ju Buzz! Täpsemalt võib teda märgata treileri 46. sekundil. Suurimaks üllatuseks on aga asjaolu, et Buzzist on vaatamata tema viletsale iseloomule saanud korrakaitsja, kelle vormi rinnasildil seisab uhkelt «McCallister». Kas tegu on ka eeskujuliku politseinikuga või sedasorti laisa tegelasega, keda ameerika filmides ikka sõõrikuid söömas näidatakse, näeb juba filmis.

Esimestes «Üksinda kodus» filmides Kevini kiuslikku vanemat venda kehastas Devin Ratray, kes tänaseks 44-aastane. Ratray pole nautinud just kõrgelennulist Hollywoodi karjääri, ent meeldejääva välimusega mehel on siiski õnnestunud aegade jooksul üles astuda oma 60 filmis ja telesarjas. Tema karjääri kõrghetkeks jäigi Buzzi kehastamine, kes nüüd siis Disney uues filmis ilmselt taas 15 minutit kuulsust saab.

Meenuta parimaid Buzzi hetki:

Uusversiooni tulekust on palju räägitud ning arutletud ka selle üle, kas Macaulay Culkini kehastatud Kevinit on võimalik üldse üle trumbata – on seda ju üritatud järgedes teha ning kesise eduga.

Frantsiisi kuuendas osas püüab Disney (mis päris filmi õigused ühinemise teel 20 Century Foxiga) väljakutsele läheneda uue strateegiaga: teha filmis pea kõik ümber, et selget võrdlusmomenti ei tekikski. Nii on muudetud ära ka filmi pealkiri ning omaaegset frantsiisi meenutavad vaid hittfilmist tuntud looelemendid ning stiil (sh muusika). Üks, mis selgelt Disney versiooni varasematest eristab, on see, et filmis seiklevad valdavalt (aktsendi järgi otsustades) britid, mitte ameeriklased.

Treileri ilmumise järel on filmitegijad kinnitanud, et tehniliselt on tegemist ikkagi «Üksinda kodus» ikkagi järje, mitte uusversiooniga: sellele viitab ka asjaolu, et filmi n-ö universumis tegutseb täiskasvanud Buzz McCallister.

Ka tegelased on uued ning Disney+ versioonis ei kohta vaataja mitte uut Kevinit, Buzzi, Marvi või Harryt, vaid hoopis teist tüüpi tegelasi, ehkki süžee ja idee on filmil samad: poisil tuleb jõulude ajal üksipäini enda eest seista ning selleks kasutab nutikas poiss kõikvõimalikke trikke ja oletatavasti siis ka lõkse ja näiteks nööri otsas kõlkuvaid värvipotte. Need, kelle vastu ta aga sõdib, pole mitte kaks pätti, vaid pankrostistunud abielupaar, kes püüab poisilt hinnalist varastatud ehet kätte saada.

N-ö uue Kevin McCallisteri asemel seikleb filmis 10-aastane poiss Max Mercier, keda kehastab noor inglise näitleja Archie Yates, kes tegi suurepärase debüüdi Taika Waititi lavastatud komöödias «Jänespüks Jojo».

Pättidena astuvad filmis üles näitlejad Ellie Kemper (seriaalid «Kontor» ja «Unbreakable Kimmy Schmidt», «Pruutneitsid») ja Rob Delaney («Pommuudis», «Deadpool 2»). Maxi Jaapanisse lennanud ja poja maha unustanud vanemaid kehastavad koomikud Aisling Bea ja Pete Holmes.

Film jõuab Disney+ teenusesse 12. novembril.