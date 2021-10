VARSTI KINOS ⟩ Tomatiskoor 100%: «Maailma halvim inimene» ehk moodne naine Norra pealinnas

30. eluaasta lävel olev Julie ei leia elus oma kohta. Ta tunneb, et on oma anded raisku lasknud, samas tahab tema vanem elukaaslane Aksel peret looma hakata. Ühel õhtul läheb Julie kontvõõrana peole, kus kohtub noore ja võluva Eivindiga. Peagi jätab ta Akseli maha ja alustab järjekordset uut suhet, millest loodab leida elu mõtet. Ent vahel võib mõne otsuse jaoks juba hilja olla.

Filmi on iseloomustatud kui romantilist draamat neile, kes vihkavad romantilisi draamasid – tegu olevat sedavõrd originaalse lähenemisega kulunud žanrile. Rotten Tomatoes filmiportaalis ehib filmi renomeed uhke ja prink 100-protsendiline «tomatiskoor» ehk kriitikud on ühel meelel, et tegu on vaatamisväärsusega.